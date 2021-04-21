الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

نصيحة مهمة من الصحة للوقاية من انتقال عدوى كورونا بالأماكن المغلقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة، نصيحة مهمة لتفادي أضرار الأماكن المغلقة في ظل جائحة كورونا وللوقاية من انتقال العدوى.

وشددت الصحة، على ضرورة تهوية المكان للحد من انتقال العدوى، مشيرة إلى أنها عامل هام في تقليل تلوث الهواء والحد من الأمراض المعدية.

مستجدات كورونا بالمملكة

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1070) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالة وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (940) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة ولله الحمد.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.



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