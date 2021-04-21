الرياض تسجل 431 إصابة كورونا جديدة وحالات التعافي 824 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة في السعودية وذلك بعد تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة.

وسجلت منطقة الرياض 431 حالة إصابة جديدة، ومنقطة مكة المكرمة 220، والشرقية 157، والمدينة المنورة 45، عسير 45، جازان 30، تبوك 25، القصيم 22، الحدود الشمالية 14، نجران 13، حائل 11، الجوف 10 والباحة 5 حالات.

إجمالي حالات التعافي

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 408038 حالة وذلك بعد تسجيل 1028 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 391362، وإجمالي حالات الوفاة 6858.

إجمالي الحالات النشطة

كما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 9818 حالة، من بينها 1145 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية.



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