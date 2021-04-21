شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمير الشرقية يدشن 3 منصات رقمية لـ«اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وزير الإعلام المكلف : مواكبة عالم التقنية لإيصال الخبر بسرعة ودقة

• آل مبارك : الـ(E-PAPER) ساهمت في حصولِ اليومِ على جائزتَينِ عالميتَينِ

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة أن يواكب الإعلام المتغيرات الحديثة ويتطور بتطور التقنيات المختلفة حتى يستطيع الوصول للملتقي بطريقة فاعلة ويستمر ويبقى شريكاً في تنمية الوطن ورفعته وتعريف العالم بما تزخر به هذه البلاد من إمكانيات كبيرة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء منصات صحيفة "اليوم" الرقمية بحضور وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي حيث تتضمن الناشر الرقمي المعزز" E-Paper" ومنصة الصحة والغذاء، وإذاعة اليوم بودكاست.

وأشاد وزير الإعلام المكلف بالتطور الكبير الذي تعيشه وسائل الإعلام السعودية وما حققته من نجاحات ومواكبتها للجديد في عالم التقنية للوصول إلى المتلقي وإيصال الخبر بسرعة ودقة على مختلف المنصات الإعلامية.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للصحافة والطباعة والنشر، الوليد بن حمد آل مبارك، تفضل سمو أمير المنطقة الشرقية بتدشين منصات دار "اليوم" الرقمية، كامتدادٍ لدعمِ سموِّه الكريمِ وسمو نائبه المستمرِّ لدار "اليوم"، واهتمامٍهما وتفهُّمٍها لدورِها الإعلاميّ الوطنيّ، في مسيرةِ نهضةِ بلادِنا الشاملة.

واعرب "آل مبارك" بالأصالةً عن نفسه، ونيابةً عن كافةِ منسوبي دار"اليوم" عن شُكره وامتنانه لتكرُّمِ سُموّ امير المنطقة الشرقية الكريمِ بتدشينِ المنصات الرقمية.

وقال آل مبارك إن المميزاتُ الفريدةُ لتقنيةِ الـ(E-PAPER) ساهمت في حصولِ دارِ اليومِ على المركزِ الأوَّلِ في جائزتَينِ عالميتَينِ بمدينة نيويورك، وأضاف : نعمل منذُ سنواتٍ على تطوير منتجاتنا الإعلاميةِ لتقديمها للقراءِ بشكلٍ رقميٍّ يُناسبُ احتياجاتِهم ، وتُعتبرُ الـ(E-PAPER) تقنيةً حديثةً انفردت بها " اليوم" عن باقي الصحفِ في المنطقة.