الإندبندنت: لهذه الأسباب ستكون العلا أكبر نقطة جذب للسياح 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن العلا من شأنها أن تكون أكبر نقطة جذب للسياح في المنطقة العربية بأكملها، مشيرة إلى أن المنطقة تفتح أمام ضيوفها بوابة خضراء وسط منحدرات من الحجر الرملي الشاهقة وذلك في واحة مليئة بأشجار النخيل.

وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الكتابة عن السفر والمغامرات، سايمون كالدر إن هذا الموقع القديم، الذي أنشأته الطبيعة وزينه الإنسان، هو عامل الجذب البارز للمملكة.

وتابع: ارفع عينيك ستجد السماء صافية تتدرج من اللون الأزرق الغامق إلى الياقوت الحاد أما في الأفق فتحيطك جبال مثالية حتى لتظن أنك تقف كبطل في أحد أفلام هوليوود، مع تموجات تعكس بريقًا من اللون الأحمر والذهبي من الشمس الفتية، ووسط كل هذا فإن المناظر الطبيعية الصحراوية الدرامية يغمرها نسيم لطيف، مما يزيد من الإحساس بالخلود في مشهد لم يتغير منذ آلاف السنين.

وتابع: يقع هذا المخيم خارج مدينة العلا على طريق تجاري قديم، ومع ذلك، فإن المنطقة جزء راسخ من المملكة في القرن الحادي والعشرين، وهذا الأسبوع من المقرر أن يلتقي المستقبل بالماضي هنا.

تحدي Extreme E

ومن المقرر أن ينطلق Extreme E، التحدي الأساسي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في صحراء العلا، وقال سايمون: بينما يحتل السباق مركز الصدارة بين قلوب المتابعين، إلا أنه من المؤكد أن الخلفية ستلفت انتباه العالم أيضًا.

معجزة وسط الصحراء

وتابع الكاتب البريطاني تغزله في صحراء العلا قائلًا: لقد نحتت الطبيعة مكانًا رائعًا من صخور الصحراء، ترتفع المنحنيات والصخور عالياً فوق الرمال المتموجة، مما يخلق دراما ظل متغيرة باستمرار مع تحرك الشمس دائمًا.

وتابع: وفي قلب العلا نفسها تجد واحة مليئة بأشجار النخيل توفر دفقة خضراء ترحيبية في أرض من الرمال، وقد جذبت المياه العذبة البشرية هنا لآلاف السنين. وأضاف: تم بناء المقابر التي تعود إلى العصر البرونزي في المنطقة منذ 2500 عام، وبعد ألف عام، تم بناء أول أسوار للمدينة حيث أصبحت العلا نقطة انطلاق مهمة على طريق تجارة البخور عبر شبه الجزيرة العربية.

وحث سايمون متابعيه على ضرورة تجربة زيارة العلا التي تمتلك أحد المواقع الأثرية الرائدة في العالم قائلًا إنه استغل إصدار السعودية تأشيرات عبر الإنترنت ليزروها مرتين حتى الآن، في كل من 2019 و 2020، مضيفًا أن العلا كان أحد أكثر الأماكن التي أسرت قلبه في السعودية.



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