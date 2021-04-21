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شكرا لقرائتكم الملحقية الثقافية بفرنسا تعلن فتح باب التقديم على البورد الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملحقية الثقافية بفرنسا تعلن فتح باب التقديم على البورد الفرنسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بفرنسا فتح باب التقديم الالكتروني على البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية (البورد الفرنسي) لعام 2021م، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:
التسجيل بمنصة سفير
ونوّهت الملحقية للطلاب والطالبات الراغبين بالتقديم على البرنامج التسجيل في منصة سفير – مقاعد الاتفاقيات الصحية على الموقع الالكتروني.
موعد ورابط التقديم
– التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/09/09هـ الموافق 2021/04/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1442/09/26هـ الموافق 2021/05/08م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).
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