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الغذاء والدواء توضح الطرق الصحيحة لحفظ الطعام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

الغذاء والدواء توضح الطرق الصحيحة لحفظ الطعام

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

نصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم ترك الطعام المطهو لأكثر من ساعتين في جو الغرفة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”: أن ترك الطعام المطهو في جو الغرفة لأكثر من ساعتين يؤثر سلبًا عليه بوصوله إلى منطقة الخطر.

الغذاء والدواء توضح الطرق الصحيحة لحفظ الطعام - متابعات الخليج 365

ضوابط حفظ الطعام

وأوصت الغذاء والدواء بحفظ الطعام المطهو في درجة أكثر من 60 درجة مئوية.

وأضافت الغذاء والدواء أن درجة الحرارة المناسبة للتخزين في الثلاجة ‏4 درجات مئوية للتبريد أو أقل و 18 درجة مئوية للتجميد.

منطقة الخطر

‏وقالت الغذاء والدواء إن درجة الحرارة التي تتراوح ما بين ‏60 و 40 درجة مئوية ‏يمكن للبكتريا من خلالها ‏التكاثر بسرعة ‏والتأثير سلباً على الطعام.
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