الغذاء والدواء توضح الطرق الصحيحة لحفظ الطعام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

نصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم ترك الطعام المطهو لأكثر من ساعتين في جو الغرفة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”: أن ترك الطعام المطهو في جو الغرفة لأكثر من ساعتين يؤثر سلبًا عليه بوصوله إلى منطقة الخطر.

ضوابط حفظ الطعام

وأوصت الغذاء والدواء بحفظ الطعام المطهو في درجة أكثر من 60 درجة مئوية.

وأضافت الغذاء والدواء أن درجة الحرارة المناسبة للتخزين في الثلاجة ‏4 درجات مئوية للتبريد أو أقل و 18 درجة مئوية للتجميد.

منطقة الخطر

‏وقالت الغذاء والدواء إن درجة الحرارة التي تتراوح ما بين ‏60 و 40 درجة مئوية ‏يمكن للبكتريا من خلالها ‏التكاثر بسرعة ‏والتأثير سلباً على الطعام.

شارك الخبر