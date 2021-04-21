شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت وزارة الصحة التنبيه، أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح و الالتزام بالحضور في نفس الموعد .

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس (كورونا) المستجد في المملكة تجاوز 7.5 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.