شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني يبذل جهودًا إنسانية لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العميد علي بن عبدالله القرني، اليوم الأربعاء، أنه تركز الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة على الجانب الوقائي المتعلق بالسلامة من أعمال الكشف والتفتيش.

وقال العميد علي القرني، أنه يتم أيضًا التركيز على جانب التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى تقديم أو توزيع الرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "القرني" إلى أن هناك ما يتعلق بالجانب العملياتي والمتعلقة بنشر كافة المراكز الخاصة بالدفاع المدني في عموم المواقع بالعاصمة المقدسة وبداخل العاصمة المقدسة، كما تم استحداث فرق التدخل السريع والدراجات النارية من أجل الانتشار السريع وتحقيق زمن استجابة مثالي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قوة الحرم المكي الشريف التي باشرت أعمالها وهي منتشرة في كافة أرجاء الحرم المكي لتقديم كافة الأعمال الإنسانية إذا تطلب الأمر والأعمال التخصصية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الدفاع المدني.