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بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهد الحرم المكي الشريف تخصيص 80 مجندة لحفظ الأمن وتنظيم الحشود لأول مرة .

وأظهر تقرير تليفزيوني المجندات من داخل الحرم حيث تقفن على الأبواب وبين المعتمرين تنظمن أفواج العمرة وتراقبن الوضع الأمني وترصدن المخالفات ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأكدت إحدى العسكريات التابعات لقوات أمن العمرة للمرة الأولى أنها تلقت مع زميلاتها دورات تدريبية عسكرية وأنها سعيدة بخدمة قاصدات بيت الله الحرام .

كما أكدت مجندة أخرى أن الهدف أمني و كذلك مساعدة المعتمرات والتنظيم في جميع أروقة المسجد الحرام وأدواره والإهتمام بالإحترازات والتدابير الوقائية والخدمات النسائية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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