بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة

كما أكدت مجندة أخرى أن الهدف أمني و كذلك مساعدة المعتمرات والتنظيم في جميع أروقة المسجد الحرام وأدواره والإهتمام بالإحترازات والتدابير الوقائية والخدمات النسائية .

وأظهر تقرير تليفزيوني المجندات من داخل الحرم حيث تقفن على الأبواب وبين المعتمرين تنظمن أفواج العمرة وتراقبن الوضع الأمني وترصدن المخالفات ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

محمد يوسف

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