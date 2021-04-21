شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير مختص: هناك ممارسات واشتراطات خاطئة في المقابلات الوظيفية للنساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خبير موارد بشرية أن هناك ممارسات واشتراطات خاطئة في المقابلات الوظيفية للنساء .

وأشار خبير الموارد البشرية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تستقبل شكاوى الفتيات اللاتي تتعرضن للتمييز أو إلزامهن بشروط ليس لها علاقة بالعمل ككشف الوجه وتحقق فيها .

ووجه خبير الموارد البشرية نصائح هامة لحديثي التخرج مؤكداً أن عدم قبولهم في الوظيفة لا يعني فشلهم بل يشير كثيراً إلى أن الأشخاص الذين أجروا المقابلة غير مؤهلين بشكل كافي للكشف عن المهارات .