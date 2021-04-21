شكرا لمتابعة خبر عن «الخضير» يوضح حكم إعطاء الأطفال أموالًا لتشجيعهم على الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم إعطاء الأطفال غير المكلفين قليلاً من المال بهدف تشجيعهم على الصيام.

وأكد الشيخ الخضير، إن هذه الطريقة ناجحة ومفيدة لتعويد غير المكلفين على الصيام والحث عليه، كونها مجرد إعانة وحافز لهم، لافتًا إلى أن الأم تؤجر على هذه النية.

وأوضح "الخضير" أنه لا مانع من تطبيقها، مع ضرورة إشعار غير المكلفين بأن الصيام لله عزل وجل، والنية في الصيام لله، وأن يكون خالصاً له.