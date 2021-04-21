شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم رفع اليدين حال الدعاء ومسح الوجه بهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لفتوى حكم رفع اليدين حال الدعاء ومسح الوجه بهما بعد الدعاء .

وقال الشيخ عبد السلام السليمان في فيديو للرئاسة العامة للبحوث أن رفع اليدين من أسباب قبول الإجابة وهو أمر مستحب ، وهناك مواضع لم يرد فيها رفع الدعاء كالدعاء بعد الفريضة وخطبة الجمعة إلا عند الإستسقاء .

أما مسح الوجه بعد الدعاء ، فقال الشسخ الشيخ عبد السلام السليمان أنه لا بأس به أيضاً .