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طواقم السفن البحرية خارج آلية الحجر الصحي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للموانئ إستثناء جميع  طواقم السفن البحرية من آلية الحجر الصحي داخل المملكة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على اقتراح وزارة الصحة بإستثناء طواقم الملاحة الجوية وطواقم السفن البحرية من آلية الحجر الصحي .

ومن المقرر إجراء فحص «PCR» لهم بعد كل دخول للمملكة خلال 24 ساعة من وقت الدخول، على ألا تظهر عليهم أعراض الاشتباه بالإصابة بـ«»، والرفع بيانات طواقم الملاحة الجوية بعد ظهور نتيجة سلبية فحص الـ«PCR» بعد دخولهم المملكة، ليتم استثناؤهم من الحجر الصحي وتظهر الحالة فيتطبيق توكلنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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