شكرا لمتابعة خبر عن طواقم السفن البحرية خارج آلية الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للموانئ إستثناء جميع طواقم السفن البحرية من آلية الحجر الصحي داخل المملكة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على اقتراح وزارة الصحة بإستثناء طواقم الملاحة الجوية وطواقم السفن البحرية من آلية الحجر الصحي .

ومن المقرر إجراء فحص «PCR» لهم بعد كل دخول للمملكة خلال 24 ساعة من وقت الدخول، على ألا تظهر عليهم أعراض الاشتباه بالإصابة بـ«كورونا»، والرفع بيانات طواقم الملاحة الجوية بعد ظهور نتيجة سلبية فحص الـ«PCR» بعد دخولهم المملكة، ليتم استثناؤهم من الحجر الصحي وتظهر الحالة فيتطبيق توكلنا.