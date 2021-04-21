شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توجه نصائح هامة لتفادي عدوى كورونا بالأماكن المغلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة اليوم الأربعاء نصائح هامة لتفادي أضرار الأماكن المغلقة في ظل جائحة كورونا .

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة تهوية المكان للحد من انتقال العدوى ، مشيرة إلى أنها عامل هام في تقليل تلوث الهواء وعامل هام في الحد من المراض المعدية .

وأشارت وزارة الصحة إلى دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بفيروس كورونا وثبت ن جميع الحالات حدثت في الأماكن المغلقة كالمطاعم والمكاتب والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات .