شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بلجرشي تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بلجرشي مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا". والتي أطلق أعمالها بمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

و نشرت الهيئة مضامين الحملة عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الأسواق والميادين العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي فروعها بمناطق المملكة بعنوان "رب اجعل هذا البلد آمنًا" و شعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب ، وتهدف الحملة لحماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.