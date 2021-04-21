شكرا لمتابعة خبر عن كلية الطب بجامعة المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

تنظم كلية الطب بجامعة المجمعة ممثلة بوحدة التعليم الطبي التابعة لوكالة الكلية للشؤون السريرية ملتقى ( رحلة طبيب الامتياز ) بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات الطبية ، وذلك يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021 م في تمام الساعة 9:30 مساءً .

ويهدف الملتقى لمساعدة أطباء الامتياز في كيفية تحديد و اختيار التخصص الطبي المناسب ، وشرح آليات قبول برامج الزمالات الطبية وبرامج الدراسات العليا الداخلية والخارجية ، كما سيتطرق الملتقى لحاجة سوق العمل في التحصصات المختلفة ، وعلى الفرص الوظيفية الصحية في المستقبل ، وتنمية بعض المهارات الشخصية مثل كتابة السير الذاتية وغيرها .

من جانبه أوضح الدكتور عبدالملك البكر رئيس وحدة التعليم الطبي أن مثل هذه الملتقيات تأتي امتدادًا لدعم معالي رئيس الجامعة ومتابعة عميد كلية الطب والمشرف على الخدمات الطبية ، مبيناً بأن هذا الملتقى يؤكد اهتمام الجامعة بأبنائها الخريجين والحرص لتهيئتهم لبناء مستقبلهم بما يعود عليهم بالنفع ويخدم وطننا الغالي .