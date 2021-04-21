برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة

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فتح برنامج العمل عن بعد باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال للرجال والنساء وفقاً لهذه التفاصيل :
الوظائف : مدير ومدقق حسابات ، كاتب بيانات ، مسؤول مبيعات ، ممثل خدمة عملاء ، كاتب إداري عام ، كاتب علاقات عامة ، محاسب عام ، ووظائف أخرى .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 9 / 9 / 1442 هـ الموافق 21 / 4 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
Source slaati
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