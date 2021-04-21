عمره 73عاماً.. الشقيري يستعرض حالة مسن يمارس الرياضة منذ زمن طويل

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استعرض الإعلامي أحمد الشقيري حالة مسن يمارس الرياضة وهو في سن الـ73 عامًا من عمره ويتمتع بصحة جيدة.

وأبرز، خلال برنامج “سين” على قناة “إم بي سي”، حالة المسن عبدالإله حسن الوسية، الذي اعتاد منذ زمن طويل أن يمارس الرياضة، وجعلها عادة لأهل بيته، بما في ذلك سائقه الخاص.

وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الضغط أو السكر أو الأمراض التي تهاجم من هم في نفس عمره.

ودعا الشقيري من طاقم التصوير المرافق له في البرنامج إلى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، حيث طلب من المصور الذهاب لممارسة “العُقلة”، ليمسك هو بالكاميرا ليتابع حركات المصور.

Source akhbaar24.argaam

