عامل نظافة يعثر على رضيع حديث الولادة داخل صندوق نفايات بشقراء

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عثر عامل نظافة بنغالي الجنسية بمحافظة شقراء، على طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس قمامة في صندوق المخلفات، وذلك قبل وضعه في مكبس شاحنة النظافة بثوانٍ معدودة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن العامل تراجع عن إلقاء كيس القمامة في مكبس الشاحنة بعد أن سمع صراخ الرضيع ليقوم على الفور بإبلاغ المشرف الذي بدوره تواصل مع مسؤولي البلدية، وأبلغوا الجهات الأمنية.
وجرى نقل الرضيع إلى مستشفى شقراء لعمل الفحوصات اللازمة وتبيّن أنه في أيامه الأولى وهو بصحة جيدة.
Source akhbaar24.argaam
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