هل يجوز إعطاء الأطفال أموالاً لتشجيعهم على الصيام؟.. الشيخ “الخضير” يُجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم إعطاء غير المكلفين قليلاً من المال بهدف تشجيعهم على الصيام.

وقال الشيخ الخضير رداً على استفسار إحدى الأمهات، إن هذه الطريقة ناجحة ومفيدة لتعويد غير المكلفين على الصيام والحث عليه، كونها مجرد إعانة وحافز لهم، مبيناً أن الأم تؤجر على هذه النية.

وأضاف أنه لا مانع من تطبيقها، مع ضرورة إشعار غير المكلفين بأن الصيام لله عزل وجل، والنية في الصيام لله، وأن يكون خالصاً له.

Source akhbaar24.argaam

