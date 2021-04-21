بعد شفاعة الأمير عبدالعزيز بن فهد.. مواطن يعفو عن قـاتل ابنه دون مقابل

︎ :

.



أقدم مواطن على العفو عن شخص قـتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل، بعد جهود وشفاعة من الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وأظهر مقطع فيديو نشره الفنان فايز المالكي، الأمير عبدالعزيز يجلس مع المواطن مهدي بن صغير العنزي والد القتـيل، مثمناً تنازله لوجه الله، ودعا الجميع لإحياء قيم التسامح.

Source akhbaar24.argaam

