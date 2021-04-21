“الأمن العام” يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم (فيديو)

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استعرض الأمن العام عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي، شملت عمليات سرقة واعتداء بالضرب.



وجاءت العمليات التي استعرضها الأمن العام على النحو التالي:

ضبط 4 مقيمين ومخالف من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة المركبات من مواقع متعددة، تمثلت سرقاتهم في سحب ونقل المركبات أثناء توقفها باستخدام شاحنات النقل وإدخالها لأحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى يتم شراؤها من مزادات المركبات التالفة.

القبض على مواطن امتهن سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل.

القبض على مواطن قام بسرقة مركبة وارتكب بها عدة جرائم وسرقة محال تجارية تمثلت بصدم بوابة المحل بالسيارة واقتحام الموقع وسرقته.

القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالضرب أثناء تأديته لعمله في المحال التجارية.

Source akhbaar24.argaam

