سحب رعدية وأمطار على مناطق عدة.. و«الصخري»: من الأربعاء للجمعة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء ـ تاسع أيام شهر رمضان المبارك - سحبًا رعدية وأمطارًا متفاوتة مصحوبة ببرديات على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الجمعة المقبلة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بإذن الله خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٩و١٠و١١ رمضان سحب رعدية وأمطار متفاوتة وأيضًا برديات متفاوتة على أجزاء من منطقتي المدينة وتبوك، وقد تشمل أجزاءً من منطقتي الجوف والحدود الشمالية وربما غرب وجنوب غرب منطقة حائل بالإضافة إلى استمرار الفرص على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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