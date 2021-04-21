السعودية: نتابع بقلق تطورات الأحداث في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة.

‎وتعرب عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، وتؤكد أهمية التهدئة وعدم التصعيد، وتعبر عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

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