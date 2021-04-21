إغلاق 23 مسجدا مؤقتا وإعادة فتح 16 بالسعودية بعد ظهور حالات كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



وبذلك يصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يوماً 700 مسجد، و فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر, الثلاثاء، أن المساجد المغلقة هي: 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رُصدت 11 حالة إصابة بها, وستة مساجد بمنطقة القصيم، ورصد 6 حالات, ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا إصابة بها, ومسجد في كل من مناطق (عسير والباحة والجوف وجازان) بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجداً, 10 منها بمنطقة الرياض, و2 بمنطقة جازان, ومسجد في كل من مناطق (الباحة والجوف وعسير والحدود الشمالية) وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.