شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" : نتابع ببالغ الانشغال التطورات في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ببالغ الانشغال تطورات الوضع في تشاد, وتقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بخالص التعازي والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ديبي ايتنو.

وأكد الأمين العام ضرورة الحفاظ على أمن تشاد وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعياً كافة الفاعلين السياسيين في تشاد إلى التهدئة واعتماد الطرق السلمية والحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.

كما عبر العثيمين عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية تشاد وشعبها في هذا الظرف العصيب.