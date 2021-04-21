شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة عضوا بلجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت المملكة على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

ونوه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد ، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.