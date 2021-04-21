شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة عضوا بلجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة 2022-2066.
ونوه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
وأكد ، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.