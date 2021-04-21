شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمير الشرقية : بسم الله .. نبدأ تدشين منصات صحيفة اليوم الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، بحضور وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف د.ماجد القصبي، المنصات الرقمية لصحيفة اليوم، (الناشر الرقمي المعزز E-Paper، ومنصة الصحة والغذاء، وإذاعة اليوم بودكاست) والتي تأتي مواكبة لتطور تكنولوجيا الإعلام والتقنيات الحديثة في عالم الإعلام الرقمي.

وبدأ حفل التدشين بآيات بيّنات من القرآن الكريم ، بعدها ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد بن حمد آل مبارك كلمة بمناسبة التدشين ، جاء فيها :

"صاحبَ السُّمُوِّ الملكيّ الأمير سُعود بن نايف بن عبدالعزيز

أمير المنطقةِ الشرقية

معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلامِ المكلَّف

أصحابَ السموِّ والمَعالي والسَّعَادة الحضور الكريم.

السلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُه،،،

بدايةً أتوَجَّه لسموِّكُم الكريم، أصالةً عن نفسي، ونيابةً عن كافةِ منسوبي دار اليوم، بجزيلِ الشكرِ والتقديرِ؛ لتكرُّمِ سُموِّكُم بتدشينِ منصةِ دار اليوم الرقمية، التي تتضمنُ "تقنيةَ الناشرِ الرَّقميِّ المُعزِّز (E-PAPER)، و"موقعِ الصحةِ والغذاء"، و"إذاعةِ اليومِ بودكاست"، كامتدادٍ لدعمِ سموِّكُم الكريمِ المستمرِّ لدار اليوم، وتعبيرًا عمَّا نجدُهُ من سُموِّكُم، وسُموِّ نائبِكم من اهتمامٍ وتفهُّمٍ لدورِنا الإعلاميّ الوطنيّ، في مسيرةِ نهضةِ بلادِنا الشاملة، بقيادةِ مولايَ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسُموِّ وليِّ عهدِهِ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"؛ مما مكَّننا بحمدِ اللهِ وتوفيقهِ من أداءِ رسالتنا بنجاح، طيلةَ السنواتِ الماضية.

صاحبَ السُّمُوّ.. أيُّهَا الحفلُ الكرِيم

عَمِلَت دارُ اليوم منذُ سنواتٍ على تطوير منتجاتها الإعلاميةِ؛ لتقديمها للقراءِ بشكلٍ رقميٍّ متطوِّر يُناسبُ احتياجاتِهم، ويُلبِّي تطلعاتِهم، ويواكبُ أهدافَ رؤيةِ المملكة 2030، من خلالِ إطلاقِ نسخةِ جريدةِ اليومِ الرقميةِ بتقنيةِ الـ(E-PAPER)، وإطلاق "موقع الصحةِ والغذاء"، و"إذاعةِ اليوم بودكاست". ويأتي ذلك جنبًا إلى جنبٍ مع إصدار النسخةِ الورقيةِ من الصحيفة.

وتُعتبرُ الـ(E-PAPER) تقنيةً حديثةً انفردت بها "جريدة اليوم" عن باقي الصحفِ في المنطقة، التي لا تزالُ تستخدم النسخةَ الإلكترونيةَ التقليدية (PDF)، حيث تتميّزُ تقنيةُ الـ(E-PAPER) عن النسخةِ التقليديةِ (PDF) وتتفوَّقُ عليها بالعديدِ من المزايا التي تجعل من القراءةِ والتصفُّحِ تجربةً مُمتعةً، من خلالِ ديناميكيةِ ومرونةِ وانسيابيةِ تصفّحٍ غيرِ مسبوقة.

وبفضلِ اللهِ، ساهمتْ المميزاتُ الفريدةُ لتقنيةِ الـ(E-PAPER) بحصولِ دارِ اليومِ على المركزِ الأوَّلِ في جائزتَينِ عالميتَينِ بمدينة نيويورك، وذلك في أواخر عام 2019م، علاوة على ذلك، حصلت دارُ اليومِ على جائزةٍ من منظمة (وان إفرا) في عام 2020م، عن أفضلِ تقنيةٍ للصحافةِ الرقميةِ الناشئة، وأفضلِ حلٍّ للاشتراكاتِ الرقميةِ المدفوعة، حيثُ أصبحتْ "اليومُ" أوَّلَ صحيفةٍ، في المملكة، قادرةٍ على إطلاقِ خدمةِ الاشتراكاتِ الرقميةِ المدفوعة.

كذلك عزَّزتْ دارُ اليومِ مَنصَّتَها الرقميةَ بإنشاءِ موقعٍ إلكترونيٍّ صِحّيٍّ توعويٍّ تثقيفيٍّ شاملٍ ومتكامل، باسم (الصحةِ والغذاء)، يتضمَّنُ أرشيفًا ضخمًا من المعلومات الموثوقة التي تُعنى بالصحةِ والغذاء.

كما قامت دارُ اليومِ مؤخرًا باعتمادِ إذاعة "اليوم بودكاست"، وهي تقنيةٌ أشبَه بالإذاعة، تقوم ببثِ حلقاتٍ مسجَّلة، وتختلفُ عن الإذاعاتِ التقليديةِ بأنه يتمُّ بثُّ هذهِ الحلقاتِ من خلالِ تطبيقِ على الجوال، وتعملُ دارُ اليومِ على طرحِ برامج ورؤى وأفكارٍ متنوعةٍ ومتجدّدةٍ وهادفة، من خلالِ هذهِ الخِدمة.

ختامًا.. أُكرِّرُ شُكري وامتناني لتكرُّمِ سُموّكُم الكريمِ بتشريفِ حفل دارِ اليوم؛ لتدشينِ مَنصَّتِها الرقمية، والشكرُ موصولٌ لأصحابِ السُّموّ الأمراءِ ولِمعالي وزير الإعلامِ المُكلّف، وأصحابِ المعالي والسعادةِ الحضورِ الكريمِ على تشريفهم حفلَنا، داعيًا الله تعالى أن يحفظَكُم، ويباركَ جهودَنا جميعًا لما فيهِ خيرِ وطنِنا الغالي، وأن يحفظَ وُلاة أمرِنا، ويُديمَ علينا نِعمة الأمنِ والصحةِ والاستقرار، تحتَ رايةِ حُكومَتِنا الرشيدة "حفظها الله".

والسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاته،،

بعدها ، ألقى وزير التجارة ، وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي كلمة بهذه المناسبة ، جاء فيها :

" لقد قامت صحيفة اليوم بقفزة نوعية في الإعلام السعودي بهذه الخطوة العملاقة ، حيث أن صناعة الإعلام شهدت تغيّرات جوهرية غير مسبوقة تتطلب مواكبة كل المؤسسات الإعلامية في المملكة.

بعد ذلك ، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية كلمة بمناسبة تدشين سموه لحفل تدشين المنصات الرقمية لصحيفة اليوم جاء فيها :

" إن المنصات الرقمية لصحيفة اليوم هو إعلام المستقبل ، حيث أن الاعلام كان وسيظل أحد الأدوات المختلفة التي تتحكم في العالم بمختلف الوسائل"

وأضاف سموه :"نواكب كل ما يدور في العالم ، ونتطلع إلى عالم المستقبل، وشكرا لجريدة اليوم ممثلة في مجلس الإدارة وكل العاملين فيها".

ودشن سموه ديوان الإمارة اليوم، بحضور وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف د.ماجد القصبي، المنصات الرقمية لصحيفة اليوم، (الناشر الرقمي المعزز E-Paper، ومنصة الصحة والغذاء، وإذاعة اليوم بودكاست) والتي تأتي مواكبة لتطور تكنولوجيا الإعلام والتقنيات الحديثة في عالم الإعلام الرقمي.