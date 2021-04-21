تشييع الموتى على بطارية السيارة في مقبرة حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

اشتكى العديد من المواطنين من عدم وجود إنارة كافية في مقبرة حفر الباطن، الأمر الذي يعد مشكلة كبيرة أثناء تشييع الموتى ليلًا، حيث يتم الاعتماد على إنارة تعمل على بطارية مركبة قام بوضعها فاعل خير لمساعدة المشيعين.

وطالب عدد من المواطنين في المحافظة عبر صحيفة “متابعات الخليج 365” أمانة حفر الباطن بوضع إنارة مناسبة للمشيعين، خصوصًا أنه في رمضان يكون الدفن ليلًا، وكذلك الصلاة على الأموات في المقبرة حسب التوجيهات.

إنارة مقبرة حفر الباطن:

وأشار الأهالي بأنه لابد للجهات المعنية في الأمانة أن تتخذ الإجراءات السريعة لتوفير الإنارة، لاسيما أن ذلك يعد من الأمور التي تعجّل بدفن الميت، حيث تعتمد المقبرة الآن على إنارة تبرع بها أحد المحسنين تشبك في بطاريات السيارة التي يتم تشغيلها بين الحين والآخر حتى لا تتلف البطارية.

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