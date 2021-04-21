إقفال طرح أبريل من برنامج صكوك المملكة المحلية بقيمة 11.713 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي (إحدى عشر ملياراً وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال سعودي).

تقسيم الإصدارات إلى شريحتين

وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي ) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، والتي تم جدولتها بحسب ما يتناسب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة والمتعلقة بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

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