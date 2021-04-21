بتروكيم تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 360 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة للشركة (الاجتماع الأول)، حيث تم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020 بواقع 75 هللة لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 360 مليون ريال (أي ما يعادل 7.5% من رأس المال).

الأحقية للمساهمين المالكين

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 5 مايو 2020.

توزيع أرباح مرحلية

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 19.33 نقطة ليقفل عند مستوى 10116.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، والإنماء طوكيو م، ودلة الصحية، و تعليم ريت، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وأسمنت ام القرى، والخريف، وريدان، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.01%.

فيما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، ودار الأركان، والإنماء، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، والجوف، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 155.29 نقطة ليقفل عند مستوى 24406.06 نقطة، وبتداولات بلغت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 ألف سهم تقاسمتها 484 صفقة.

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