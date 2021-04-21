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شكرا لقرائتكم المملكة تحصل على مقعد في لجنتي الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والسكان والتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تحصل على مقعد في لجنتي الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والسكان والتنمية
متابعات الخليج 365 - واس
حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة 2022-2066.
نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي
ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
إنجازات المملكة في مكافحة المخدرات
وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
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