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المملكة تحصل على مقعد في لجنتي الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة والسكان والتنمية

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شكرا لقرائتكم المملكة تحصل على مقعد في لجنتي الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة والسكان والتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

المملكة تحصل على مقعد في لجنتي الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة والسكان والتنمية

متابعات الخليج 365 - واس

حصلت المملكة العربية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي

ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

إنجازات المملكة في مكافحة المخدرات

وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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