الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت شركة آبل الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن جهاز iMac الجديد، وبمجرد الإعلان عنه، تصدر مؤشرات محرك البحث غوغل عالميًا، وقد كشف موقع gsmarena التقني بعض المعلومات عنه والتي تضمنت سعره.

مواصفات iMac الجديد من آبل

1- يأتي الجهاز الحديث بمميزات جديدة لم تتواجد في النسخ السابقة، فللمرة الأولى تأتي ميزة Touch ID إلى iMac، ويتم تطبيقها لاسلكيًا عبر Magic Keyboard، مما يسهل تسجيل الدخول بأمان أو إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay أو تبديل ملفات تعريف المستخدم بلمسة إصبع.

2- يتميز بكاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، وميكروفونات بجودة الاستوديو، ونظام صوت بست مكبرات صوت.

3- يأتي بتصميم أصغر حجمًا وبسمك 11.5 ميليمتر فقط، كما يتميز بشاشة Retina بقياس 24 بوصة بدقة 4.5K مع 11.3 مليون بكسل، وتتوفر منه مجموعة من الألوان.

4- يجمع بين قوة وأداء M1 وmacOS Big Sur، ما يتم تشغيل التطبيقات بسرعة، كما أن أعباء العمل الصعبة، مثل تحرير الفيديو بدقة 4K والعمل مع الصور الضخمة أصبحت أسرع من أي وقت مضى.

5- يأتي iMac مزودًا بموصل طاقة جديد يتم توصيله مغناطيسيًا مع منفذ إيثرنت وكابل بطول مترين.

6- تتميز الشاشة بتقنية True Tone، التي تضبط تلقائيًا درجة حرارة اللون مع تغير البيئة، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الشاشة بطلاء مضاد للانعكاس لتوفير المزيد من الراحة وسهولة القراءة.

7 ـ يتميز بمعالج ثماني النواة وذاكرة موحدة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت SSD ومنفذين Thunderbolt ومنفذي USB 3 إضافيين و Magic Keyboard مع Touch ID و Magic Mouse و Ethernet.

سعر جهاز iMac الجديد من آبل

يبدأ سعر iMac المزود بمعالج رسومات بـ 7 نوى من 1299 دولاراً، ويتوفر باللون الأخضر والوردي والأزرق والفضي.

بينما يبدأ سعر iMac المزود بمعالج رسومات بـ 8 نوى من 1499 دولاراً، ويتوفر باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والأزرق والفضي.

ويتوفر الجهاز للحجز المسبق بدءا من اليوم، على أن يصل إلى المستخدمين خلال اعتبارا من منتصف شهر مايو القادم.



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