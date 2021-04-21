المسند يتوقع: الحالة المطرية الربيعية تضعف وتتقلص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، اليوم الأربعاء، احتمالية ضعف وتقلص الحالة المطرية الربيعية.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، وربما تمتد ناحية الباحة ومكة المكرمة”.

وتابع المسند: “أنه من المتوقع أيضًا، أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

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