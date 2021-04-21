تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 66.26 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، خلال التداولات الآسيوية، وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول مثل الهند والتأثير على بالطلب.

العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.47% أو 31 سنتًا إلى 66.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

الخام الأمريكي تسليم يونيو

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.5% أو 34 سنتًا عند 62.33 دولار للبرميل.

شارك الخبر