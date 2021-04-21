الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقدم لكم اليوم الأربعاء التاسع من أيام شهر رمضان المبارك، طريقة تحضير طبق الجريش على الطريقة السعودية.

وطبق الجريش من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مناطق الجزيرة العربية وخاصة المملكة، إذ يقدم الجريش السعودي كوجبة فطور عند البعض وفي الأعراس والمناسبات، وهو أكلة مميزة عند السعوديين والكويتيين.

ويتكون طبق الجريش من القمح والأرز ويصب فوقه اللبن، ويمكن إضافة الجبن الكيري اللذيذ. طريقة عمل الجريش: 1 كوب جريش نصف كوب رز مصري قصير مسلوق ومصفى 1 كوب بصل مفروم متوسط ملعقتان كبيرتان زبدة أو سمنة 6 حبات جبنة كيري ملعقة صغيرة ملح كمون وبهارات كوب دجاج مسلوق ومفتت بالإضافة إلى الماء. طريقة التحضير: 1- نذوب الزبدة أو السمنة ونضيف البصل ونتركه يتحمر 2- نضيف الدجاج المفتت إلى البصل ونحرك 3- نضيف الملح والبهارات والكمون ونحرك الخليط ثم نضيف الجريش ويقلب 4- نضيف جبنة الكيري والماء ونحرك ثم نتركه يغلي 5- بعد الغليان يغطى القدر ويترك على نار هادئة لساعتين مع التقليب كل ربع ساعة 6- نجهز مسمنة الجريش أو الكشنة التي تصب فوق طبق الجريش لتجهيز المسمنة: (بصل مفروم متوسط – سمن بلدي – فلفل أخضر حار مقطع – ليمون أسود ناعم – بهارات) توضع كلها في مقلاة حتى تتسبك ويذبل البصل 7- نصب الجريش في طبق التقديم ثم نرش فوقه الكشنة ويقدم.

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