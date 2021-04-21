شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.98 ريال (33.33 دولار).
تعرف على أسعار الذهب في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين عالمياً.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 214.25 ريال (57.13 دولار).
الذهب عيار 21
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.46 ريال (49.99 دولار).
وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.68 ريال (42.85 دولار).
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.98 ريال (33.33 دولار).
شارك الخبر
شارك الخبر