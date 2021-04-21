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تعرف على أسعار الذهب في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

تعرف على أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين عالمياً.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 214.25 ريال (57.13 دولار).

الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.46 ريال (49.99 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.68 ريال (42.85 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.98 ريال (33.33 دولار).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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