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شكرا لقرائتكم عائض القرني: لك جلستان في رمضان مُباركتان عظيمتان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21
عائض القرني: لك جلستان في رمضان مُباركتان عظيمتان
اجعلهما للذكر والتلاوة والاستغفار والدعاء
متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي
يحرص المسلمون على الدعاء خلال شهر رمضان الكريم تأكيدًا على سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي ثبتها الصحابة والتابعون بالدعاء في كل يوم من أيام الشهر الكريم لما يحمله من ساعات إجابة وأجر عظيم للداعٍ.
جلستان في رمضان مُباركتان عظيمتان
وقال الشيخ الدكتور عائض القرني في تغريدة له عبر “تويتر” لك جلستان في رمضان مُباركتان عظيمتان جلسة قبل الإفطار، وجلسة قبل السحور.
اجعلهما للذكر والتلاوة والاستغفار
وأضاف الشيخ عائض القرني “اجعلهما للذكر والتلاوة والاستغفار والدعاء، وقتها أغلق الجوال واتصل بذي الجلال”.
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