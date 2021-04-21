عائض القرني: لك جلستان في ⁧‫رمضان ‬⁩مُباركتان عظيمتان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

يحرص المسلمون على الدعاء خلال شهر رمضان الكريم تأكيدًا على سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي ثبتها الصحابة والتابعون بالدعاء في كل يوم من أيام الشهر الكريم لما يحمله من ساعات إجابة وأجر عظيم للداعٍ.

جلستان في ⁧‫رمضان ‬⁩مُباركتان عظيمتان

وقال الشيخ الدكتور عائض القرني في تغريدة له عبر “تويتر” لك جلستان في ⁧‫رمضان ‬⁩مُباركتان عظيمتان جلسة قبل الإفطار، وجلسة قبل السحور.

‏اجعلهما للذكر والتلاوة والاستغفار

وأضاف الشيخ عائض القرني “‏اجعلهما للذكر والتلاوة والاستغفار والدعاء، وقتها أغلق الجوال واتصل بذي الجلال”.



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