تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الباحة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

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