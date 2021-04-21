شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مقلق للجائحة.. المصابون الجدد 1070 في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تجاوزت حالات كورونا الجديدة في يوم واحد سقف الـ1000 بـ70 إصابة في ارتفاع مقلق (1070 مصابا في 24 ساعة). وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي أمس (الثلاثاء) إنها سجلت 940 حالة تعافٍ، و9626 نشطة، منها 1105 حالات حرجة. وبلغت جملة الإصابات في المملكة منذ أول حالة 407010 حالات، والتعافي 390538 حالة، كما تم تسجيل 12 وفاة، ليصل عدد المتوفين منذ بدء الجائحة إلى 6846 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات كورونا، مؤكدة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية. وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفايروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.