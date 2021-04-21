“الخثلان” يوضح ضابط المرض الذي يبيح الإفطار في نهار رمضان (فيديو)

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، ضابط المرض المبيح للفطر في نهار رمضان، مؤكداً أن ليس كل مريض يتاح له الإفطار في هذا الشهر المبارك.

وأكد “الخثلان” أن المريض بالزكام لا يجوز له الإفطار، وينطبق نفس الأمر على من يعاني بعض أنواع الكسور أو مرضى السكري الذين يمكنهم تناول الدواء مع الإفطار أو السحور.

وأضاف أن المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يتضرر المريض معه بالصيام، أو يتسبب الصيام في تأخير شفائه، أو يشق معه الصيام مشقة غير معتادة، منوهًا بأن الطبيب المختص هو الذي يحدد ما إذا كانت الحالة الصحية للمريض تسمح له بالصيام من عدمه.

Source akhbaar24.argaam

