هل يمكن التبرع عبر “إحسان” من خارج المملكة؟.. المنصة تجيب

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أجابت منصة “إحسان” للأعمال الخيرية، على استفسار أحد الأشخاص حول مدى إمكانية قبول التبرع من خارج المملكة.

وبينت المنصة أنها تستقبل التبرعات حالياً من البطاقات الصادرة من البنوك والجهات السعودية فقط.

يُذكر أن منصة “إحسان” أعلنت الأحد الماضي، تجاوز التبرعات حاجز الـ300 مليون ريال، وذلك عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها يوم الجمعة الماضي.

Source almnatiq

