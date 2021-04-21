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يمكن أن تؤثر العملة المشفرة على سوق مكونات الكمبيوتر بطريقة سلبية للغاية. إنهم مسؤولون ليس فقط عن ارتفاع الأسعار ونقص وحدات معالجة الرسومات ، ولكن أيضًا عن ظاهرة الاحتيال الجديدة في الاستدعاء التي يستخدمها تجار التجزئة المحليون. اتضح أن نفس المشكلات قد تؤثر قريبًا على سوق HDD و SSD. كل ذلك بسبب ظهور نوع جديد من العملات المشفرة.

على الهامش:

– يمكن أن تؤدي العملة المشفرة الجديدة إلى نقص في الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الثابتة ؛

– تكتسب Chia شعبية في الصين ، حيث بدأ بالفعل نقص المعدات في التأثير على السوق ؛

– ستضع بعض الشركات المصنعة قيودًا على المبيعات لمنع المشكلة.

يمكن أن تتسبب العملة المشفرة الجديدة في مزيد من النقص في مكونات الكمبيوتر

تعمل Chia ، كما يطلق عليها ، بطريقة مختلفة تمامًا عن Bitcoin أو Ethereum المشهور. لتعدينها ، لا نحتاج إلى بطاقات رسومات وعمال مناجم ASIC. بدلاً من ذلك ، يستخدم ذاكرة HDD و SSD. يعتمد على خوارزمية تسمى إثبات المكان والزمان وهو أكثر ملاءمة للبيئة من BTC و ETH المذكورتين أعلاه ، لأن عملية التعدين لا تنطوي على مثل هذا الاستهلاك العالي للكهرباء.

تبدو الفكرة جديرة بالثناء ، لكنها قد تؤدي إلى المزيد من المشاكل. أفاد موقع HKEPC الصيني على الإنترنت أن بعض “عمال المناجم” قد بدأوا بالفعل في شراء المكونات بكميات كبيرة ، وتحديداً محركات الأقراص الصلبة ذات السعة من 4 إلى 18 تيرابايت. أدى هذا بسرعة إلى نقص محلي. لا ينطبق هذا فقط على محركات الأقراص الثابتة ، ولكن أيضًا على وسائط الحالة الصلبة للخوادم ، على الرغم من أن السوق الصينية قد شهدت حتى بيعًا لأقراص NVMe M.2 SSD للمستهلكين عالية الأداء بسعة 1-2 تيرابايت. لهذا السبب ، من المتوقع أن ترتفع الأسعار حتى ثلاث مرات.

كما تحدثت شركة Jiahe Jinwei الصينية المتخصصة في صناعة الذاكرة عن الموقف. في مقابلة مع MyDrivers ، اعترف ممثل الشركة بأن أكثر طرازين كفاءة من محركات الأقراص التي كانت في عرضهم قد تم بيعهما. كما أفاد أن هناك قيودًا تم التخطيط لها بالفعل لمنع الناس من شراء أعداد كبيرة من محركات الأقراص مرة واحدة. في الوقت نفسه ، تعمل الشركة على زيادة إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد.

في الوقت الحالي ، يمكن اعتبار المشكلة مصدر إزعاج محلي. هناك نقص في محركات الأقراص فقط في مناطق معينة من الصين. يمكن قول الشيء نفسه عن أسعارها. ومع ذلك ، إذا نمت شعبية Chia ، فقد ينتشر هذا الوضع إلى أسواق أخرى. لذلك من الممكن أن يؤثر النقص والزيادات في الأسعار في بعض الوقت على المستخدمين في أوروبا وأمريكا.

Source gamerawy

