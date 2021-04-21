السعودية اليوم / الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا



بكين 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن 19 حالة من الإصابات الجديدة بعدوى وافدة، وحالتي إصابة بعدوى محلية، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 90541 إصابة منها 5543 إصابة وافدة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636، مشيرة إلى تماثل 27 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85600 حالة.

// انتهى //

10:25ت م

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بكين 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن 19 حالة من الإصابات الجديدة بعدوى وافدة، وحالتي إصابة بعدوى محلية، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 90541 إصابة منها 5543 إصابة وافدة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636، مشيرة إلى تماثل 27 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85600 حالة.// انتهى //10:25ت م0040

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