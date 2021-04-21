محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 214.25 ريال (57.13 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 187.46 ريال (49.99 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعوية إلى 160.68 ريال (42.85 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 124.98 ريال (33.33 دولار).

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى نحو 6667.50 ريال (1778 دولارا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1499.72 ريال (399.92 دولار).

وعالميا، صعد الذهب في السوق الفورية 0.48% إلى 1777.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.44% لتسجل عند التسوية 1778.40 دولار للأوقية.