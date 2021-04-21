خطوات للتحقق من فواتير خدمة فُرجت عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت خدمة فُرجت، عن إتاحة التحقق من فواتير خدمة “فرجت”، عبر بوابة “ناجز”، من خلال إدخال رقم الفاتورة عبر الرابط (اضغط هنا).

خطوات التحقق من صحة فواتير خدمة فرجت

– الدخول إلى موقع بوابة “ناجز”.

– الدخول إلى تبويب خدمات التحقق.

– اختيار فواتير فرجت من قائمة نوع التحقق.

– أدخل رقم فاتورة السداد.

– اضغط على التحقق.

– ستظهر لك نتيجة التحقق، ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.



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