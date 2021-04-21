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شكرا لقرائتكم خطوات للتحقق من فواتير خدمة فُرجت عبر بوابة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21
– الدخول إلى موقع بوابة “ناجز”.
خطوات للتحقق من فواتير خدمة فُرجت عبر بوابة ناجز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت خدمة فُرجت، عن إتاحة التحقق من فواتير خدمة “فرجت”، عبر بوابة “ناجز”، من خلال إدخال رقم الفاتورة عبر الرابط (اضغط هنا).
خطوات التحقق من صحة فواتير خدمة فرجت
– الدخول إلى موقع بوابة “ناجز”.
– الدخول إلى تبويب خدمات التحقق.
– اختيار فواتير فرجت من قائمة نوع التحقق.
– أدخل رقم فاتورة السداد.
– اضغط على التحقق.
– ستظهر لك نتيجة التحقق، ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.
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