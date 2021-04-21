عثمان الصيني: موضوع المدن الاقتصادية تسبب بخروجي من صحيفة الوطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الدكتور عثمان الصيني رئيس تحرير صحيفة الوطن بأن موضوع المدن الاقتصادية كان السبب في خروجه من رئاسة تحرير صحيفة الوطن، وليس قضية مستشفى شهار التي أحدثت ضجة.

موضوع المدن الاقتصادية:

وأوضح خلال حديثه للإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان- على روتانا خليجية-، بأنه تم النشر عن موضوع المدن الاقتصادية بالاعتماد على ما جاء في ندوة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وقتها والتي شارك فيها وكيل الوزارة.

قصة مستشفى شهار:

أما فيما يتعلق بمستشفى شهار للصحة النفسية، فأكد الصيني بأن التحقيقات أثبتت سلامة موقفه فيه، إلا أنه اتُّهم بالمبالغة في الوصف.

صور صادمة:

وأشار إلى أن القضية تتعلق بنشر صور لمرضى نفسيين مجردين من ملابسهم يتم تغسيلهم بشكل جماعي في المستشفى، حيث وصلت الصور للصحيفة من مصدر في المستشفى، وأثارت ضجةً وغضباً شديداً.

التأكد قبل النشر:

ونوه د.عثمان الصيني إلى أنه تأكد من صحة الصور وأرسل شخصاً للمستشفى على أنه مريض نفسي ليتثبت من صحة ما جاء فيها، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات تبين له صحة الصور وعلى أساس ذلك تم نشرها.

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