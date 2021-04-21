السوبر ليغ يعلن رسمياً تجميد مشروع بطولة وئدت قبل الولادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

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أكد دوري السوبر الأوروبي في بيان رسمي أصدره تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، وذلك بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة.

تجميد البطولة:

وأكد السوبر ليغ، بأنه سيتم تجميد البطولة حتى يتم إعادة تشكيل المشروع بدون الأندية الإنجليزية.

ضغوط خارجية:

وأشار البيان إلى أن هناك ضغوطاً خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

منافسة أوروبية جديدة:

وأوضح بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير لذلك تم اقتراح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل.

تطوير الرياضة والدعم المادي:

وأضاف: اقتراحنا هدفه السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء.

المشروع يتماشى مع القوانين الأوروبية:

وتابع البيان بالقول: على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، إلا أننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تمامًا مع القوانين واللوائح الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة.

إعادة تشكيل المشروع:

وختم البيان: نظرًا للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله.

انسحاب الأندية الإنجليزية:

يشار إلى أن أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

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