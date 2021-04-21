السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 731 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 115,926 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,806 وفيات .

// انتهى //

05:09ت م

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سيئول 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " وأربعة حالات وفاة.وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 115,926 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,806 وفيات .// انتهى //05:09ت م0035

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