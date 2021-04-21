السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة الـ12 من خريجي جامعة المستقبل



بريدة 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أهمية أن تتوافق مخرجات الجامعات مع متطلبات واحتياج سوق العمل من خلال إيجاد الكليات التي توفر مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال رعاية سموه بمقر جامعة المستقبل أمس, حفل التخريج الافتراضي لطلاب الدفعة 12 من خريجي وخريجات الجامعة البالغ عددهم 103 في عدد من التخصصات، وتدشين عدد من المشاريع الجديدة للجامعة المتضمنة.

وأشار سمو أمير القصيم إلى جهود جامعة المستقبل التي أخذت مسارًا يناسب سوق العمل من خلال الكليات والتخصصات المتوافقة مع الاحتياج, مشيداً بمركز المستقبل للابتكار الصناعي وأقسام الطالبات في التخصصات الطبية بالجامعة التي ستعود على الوطن بالفائدة، مباركاً لجميع الخريجين والخريجات, ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ونوه سموه بالمبادرة الإيجابية التي قامت بها الجامعة بتقديم منح دراسية مجانية لأبناء شهداء الواجب التي تعد صاحبت السبق في ذلك.

وكان الأمير فيصل بن مشعل قد دشن فور وصوله مشاريع الجامعة الجديدة المتضمنة الملعب الرياضي، ومركز المستقبل للابتكار الصناعي والمكتبة المركزية، إضافة إلى متحف المستقبل للصناعات الوطنية، مطلعاً على مكونات مركز المستقبل الذي يضم عددًا من الابتكارات الخاصة بالجامعة واستخداماتها في التقنيات الصناعية الحديثة, كما اطلع على أقسام كليات الطالبات والتخصصات الطبية وبرامج الدراسات العليا، ثم افتتح جامع المدينة الجامعية.

وشهد سموه توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة المستقبل والتجمع الصحي بالقصيم التي تهدف إلى دعم الابتكارات لطلاب وطالبات الجامعة.

وأقيم حفل خطابي لهذه المناسبة، نوه رئيس جامعة المسقبل الدكتور محمد الشتيوي خلاله بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بقطاع التعليم وتوفير الإمكانات التي تدعم برامجه.

وأشار الشتيوي إلى متابعة سمو أمير القصيم للتعليم بالمنطقة، وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة تؤكد حرص سموه على توحيد الجهود وتضافرها لخدمة التعليم بالمنطقة.

من جانبه ألقى الدكتور عبدالرحمن المشيقح كلمة نيابة عن الملاك والمؤسسين للجامعة ثمن فيها لسمو أمير القصيم رعايته حفل التخريج وافتتاح مشروعات الجامعة.

فيما نوه الخريجون والخريجات في كلمتهم باهتمام سمو أمير القصيم بالطلاب والطالبات، ودعمه المستمر الذي يسهم في زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي.

حضر الحفل وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف.

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